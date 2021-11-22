Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 22 листопада – дізнайтесь у програмі.

Зверніть увагу "Лицарі Ахметова": у соцмережах глузують з фото Авакова на чолі "нової політсили"

Мураєв придумав, чим повинна стати Україна

Регіонал Євген Мураєв вирішив розширити кордони України. На проросійському телеканалі "НАШ" він заявив, що "Україна має стати центром Євразії".

У "Голосі" взялися за "Вагнергейт"

Голова парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк заперечив розтрату грошей партії "Голос". Він звинуватив групу "Справедливість" у співпраці з Офісом Президента, мовляв, "в них завдання з ОП якось перебивати "Вагнергейт".

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 22 листопада: дивіться відео