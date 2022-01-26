О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 26 января – узнавайте в программе.

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Миллионер Клочко

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Клочко ежемесячно берет из украинского бюджета 20 тысяч гривен на аренду жилья в Киеве. Это при том, что в своей декларации политик указал миллионные сбережения.

Главный полиглот парламента

Нестор Шуфрич неоднократно демонстрировал украинцам свое знание различных языков. Однако теперь нардеп от ОПЗЖ решил заговорить на "безупречном" английском и поблагодарить Джо Байдена.

Поплавский хочет захватить мир

Михаил Поплавский заявил, что работает на благо страны, создавая современный украиноязычный контент. По его словам, таким образом можно завоевать мировое информационное пространство через социальные сети.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 26 января: смотрите видео