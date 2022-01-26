Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 26 січня – дізнавайтесь у програмі.

До теми Росія планує змінити владу в Україні на Мураєва й Азарова, – МЗС Британії

Мільйонер Клочко

Нардеп від "Слуги народу" Андрій Клочко щомісяця бере з українського бюджету 20 тисяч гривень на оренду житла у Києві. Це при тому, що у своїй декларації політик вказав мільйонні заощадження.

Головний поліглот парламенту

Нестор Шуфрич неодноразово демонстрував українцям своє знання різних мов. Однак тепер нардеп від ОПЗЖ вирішив заговорити "бездоганною" англійською та подякувати Джо Байдену.

Поплавський хоче захопити світ

Михайло Поплавський заявив, що працює на благо країни, створюючи сучасний україномовний контент. За його словами, у такий спосіб можна завоювати світовий інформаційний простір через соціальні мережі.

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