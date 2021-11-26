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Вирастюк больше не супергерой

Василий Вирастюк в маске Капитана Америки объяснил, что он не супергерой. Хотя, по его словам, избиратели именно такими хотят видеть народных депутатов. Нардеп подчеркнул, что работает в пределах своих полномочий.

Научная степень Кивы

В Министерстве образования и науки заявили, что не лишали Илью Киву научного звания. Там заверили, что одиозный нардеп не получал ученую степень вообще.

Полный выпуск программы "Вести.UA" за 26 ноября: смотрите видео