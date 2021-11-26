О других курьезных событиях, которые произошли в Украине на 26 ноября – читайте дальше.
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Вирастюк больше не супергерой
Василий Вирастюк в маске Капитана Америки объяснил, что он не супергерой. Хотя, по его словам, избиратели именно такими хотят видеть народных депутатов. Нардеп подчеркнул, что работает в пределах своих полномочий.
Научная степень Кивы
В Министерстве образования и науки заявили, что не лишали Илью Киву научного звания. Там заверили, что одиозный нардеп не получал ученую степень вообще.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 26 ноября: смотрите видео