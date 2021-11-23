Об этом говорится в ответе МОН на журналистский запрос.

Ранее Рабинович "рассекретил" незадекларированный дом Вики под Киевом, – Bihus.Info

Киви не присуждали звание кандидата наук

По состоянию на 23 ноября 2021 года Киве Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению,

– ответили в министерстве.

Ранее о том, что его лишили научного звания сообщил сам нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Он отметил, что соответствующее решение приняла комиссия при Минобразования.

То, что он уже не кандидат наук, подтвердил сам Кива

Эксперты не нашли плагиата в диссертации Киви, но и научной новизны там тоже не было. Политик выразил уверенность, что таким образом "власть нашла формальный повод дискредитировать его".

На диссертации дело для Кивы не закончилось. Министр внутренних дел Денис Монастырский приказал аннулировать приказ о присвоении нардепу наградного оружия. Причина такого решения – недостойное поведение. Сам Кива обещал обжаловать оба решения в суде.

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Коротко об эпопее с диссертацией Кивы: