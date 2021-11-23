Про це мовиться у відповіді МОН на журналістський запит.

Раніше Рабінович "розсекретив" незадекларований будинок Киви під Києвом, – Bihus.Info

Киві не присуджували звання кандидата наук

Станом на 23 листопада 2021 року Киві Іллі Володимировичу не присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління,

– відповіли у міністерстві.

Раніше про те, що його позбавила наукового звання повідомив сам нардеп від "Опозиційної платформи – За життя". Він зазначив, що відповідне рішення ухвалила комісія при Міносвіти.

Те, що він вже не кандидат наук, підтвердив сам Кива

Експерти не знайшли плагіату у дисертації Киві, проте й наукової новизни там теж не було. Політик висловив впевненість, що таким чином "влада знайшла формальний привід дискредитувати його".

На дисертації справа для Киви не закінчилась. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наказав анулювати наказ про присвоєння нардепу нагородної зброї. Причина такого рішення – негідна поведінка. Сам Кива обіцяв оскаржити обидва рішення у суді.

До теми Монастирський таки вручив нагородну зброю Киви двом нацгвардійцям

Коротко про епопею з дисертацією Киви: