Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 26 листопада – читайте далі.
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Вірастюк більше не супергерой
Василь Вірастюк у масці Капітана Америки пояснив, що він не супергерой. Хоч, за його словами, виборці саме такими хочуть бачити народних депутатів. Нардеп підкреслив, що працює в межах своїх повноважень.
Науковий ступінь Киви
У Міністерстві освіти та науки заявили, що не позбавляли Іллю Киву наукового звання. Там запевнили, що одіозний нардеп не отримував науковий ступінь узагалі.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 26 листопада: дивіться відео