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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Вести.UA: Целитель Гордон. 22 ляма для "слуги народа"

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В выпуске программы "Вести.UA" за 12 мая – философы Платон и Гегель изучали понятие "ничто" и считали его одной из главных категорий бытия. Гордон решил переплюнуть философов и показал целых 3 часа о ничто. Дорогие подарки – привычное дело для украинских политиков. И в мастерстве получать ценные презенты всех заткнул за пояс молодой и перспективный "слуга народа".

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

"Слуга народу" проти історії України для 5-класників.

Скільки безробітних з'явилося в Україні через карантин.

Автор: Игорь Гаврищак
Теги: Новости Украины Курьезные новости Вести.UA
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