Вести.UA: Целитель Гордон. 22 ляма для "слуги народа"

В выпуске программы "Вести.UA" за 12 мая – философы Платон и Гегель изучали понятие "ничто" и считали его одной из главных категорий бытия. Гордон решил переплюнуть философов и показал целых 3 часа о ничто. Дорогие подарки – привычное дело для украинских политиков. И в мастерстве получать ценные презенты всех заткнул за пояс молодой и перспективный "слуга народа".

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: "Слуга народу" проти історії України для 5-класників. Скільки безробітних з'явилося в Україні через карантин.