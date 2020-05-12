Вєсті.UA: Цілитель Гордон. 22 лями для "слуги народу"
У випуску програми "Вєсті.UA" за 12 травня – філософи Платон і Гегель вивчали поняття "ніщо" і вважали його одним з головних категорій буття. Гордон вирішив переплюнути філософів і показав цілі 3 години про ніщо. Дорогі подарунки – звична справа для українських політиків. І в майстерності отримувати коштовні презенти всіх заткнув за пояс молодий і перспективний "слуга народу".
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
"Слуга народу" проти історії України для 5-класників.
Скільки безробітних з'явилося в Україні через карантин.
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