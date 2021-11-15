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Тищенко – идеальный кандидат

Депутат Юрий Камельчук заявил, что на должность главы партии "Слуга народа" вместо Александра Корниенко есть 5 кандидатов. Один из них – Николай Тищенко. Однако мало кто знает, что на самом деле он является "идеальным" кандидатом на эту должность, ведь его Имидж испортить просто невозможно.

Двойка для "слуг народа"

Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что некоторым его коллегам из "Слуги народа" хочется поставить двойку, ведь им нужно объяснять азы государственного устройства и правовой системы. Это и не удивительно, если вспомнить, что одним из них является Николай Тищенко.

Знаток магии Рабинович

Нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что в Украине пришло время "снимать проклятие президентства". В том, что политик является "знатоком магии", никто и не сомневается, но некоторые "обряды" можно было бы применять и к его однопартийцам.

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