Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 15 листопада – читайте далі.

До теми Верховний суд призупинив справу судді КСУ Тупицького

Тищенко – ідеальний кандидат

Депутат Юрій Камельчук заявив, що на посаду голови партії "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка є 5 кандидатів. Один з них – Микола Тищенко. Однак мало хто знає, що насправді він є "ідеальним" кандидатом на цю посаду, адже його імідж зіпсувати просто неможливо.

Двійка для "слуг народу"

Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що деяким його колегам зі "Слуги народу" хочеться поставити двійку, адже їм потрібно пояснювати ази державного устрою та правової системи. Це й не дивно, якщо згадати, що одним з них є Микола Тищенко.

Знавець магії Рабінович

Нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович заявив, що в Україні настав час "знімати прокляття президентства". У тому, що політик є "знавцем магії", ніхто й не сумнівається, але деякі "обряди" можна було б застосовувати й до його однопартійців.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 15 листопада: дивіться відео