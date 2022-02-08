О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 8 февраля – узнавайте в программе.

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Кузьминых "перепутал" суд

Подозреваемый в вымогательстве взятки нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых систематически не являлся на допросы. Сейчас он даже высший антикоррсуд, который должен был избрать ему меру пресечения, "перепутал" с житомирским судом.

Деньги для "єСмартфонів"

Владимир Зеленский анонсировал новую услугу для граждан Украины. Вскоре должна появиться программа "єСмартфон", которая предусматривает, что украинцы старше 60 лет получат от государства бесплатный и качественный смартфон. Однако откуда на это деньги пока непонятно.

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Кива заговорил о "черной работе"

Илья Кива вновь отметился скандальным заявлением. Скандальный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" считает, что дипломированных украинцев ждет "черная работа в Европе".

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