Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 8 лютого – дізнавайтесь у програмі.

Зверніть увагу За кермом – людина в червоному: у ДБР допитали Трухіна і вивчили відео з камер на трасі

Кузьміних "переплутав" суд

Підозрюваний у вимаганні хабаря нардеп від "Слуги народу" Сергій Кузьміних систематично не з'являвся на допити. Наразі він навіть Вищий антикорсуд, який мав обрати йому запобіжний захід, "переплутав" із житомирським судом.

Гроші для "єСмартфонів"

Володимир Зеленський анонсував нову послугу для громадян України. Незабаром має з'явитись програма єСмартфон, яка передбачає, що старші 60 років українці отримають від держави безплатний та якісний смартфон. Проте звідки на це гроші наразі незрозуміло.

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Кива заговорив про "чорну роботу"

Ілля Кива знову відзначився скандальною заявою. Скандальний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" вважає, що на дипломованих українців чекає "чорна робота у Європі".

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