О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 10 декабря – узнайте дальше.

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США – закрыты для Портнова и Тупицкого

Против бывшего замглавы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова Соединенные Штаты Америки ввели санкции. Теперь ему запрещен въезд в США, а его счета в американских банках заморожены. Прилетело и Александру Тупицкому и его жене.

Для "Квартала" – вне конкурса

Стало известно, что офис генпрокурора заказал антикоррупционный форум декоратору "Квартала 95". Это сделали – вне конкурса, но Ирину Венедиктову это не интересовало.

К теме Вне конкурса: офис генпрокурора заказал антикоррупционный форум декоратору "Квартала 95"

Антивакцинаторский пост "слуги" Богуцкой

Нардеп от "Слуги народа" Лиза Богуцкая опубликовала антивакцинаторскую публикацию в фейсбуке. Она раскритиковала Виктора Ляшко и Билла Гейтса.

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