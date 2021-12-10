Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 10 грудня – дізнайтесь далі.

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США – закриті для Портнова і Тупицького

Проти колишнього заступного глави адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова Сполучені Штати Америки запровадили санкції. Тепер йому заборонений в'їзд у США, а його рахунки в американських банках – заморожені. Прилетіло і Олександру Тупицькому та його дружині.

Для "Кварталу" – поза конкурсом

Стало відомо, що Офіс генпрокурора замовив антикорупційний форум декоратору "Кварталу 95". Це зробили – поза конкурсом, але Ірину Венедіктову це не цікавило.

До теми Поза конкурсом: Офіс генпрокурора замовив антикорупційний форум декоратору "Кварталу 95"

Антивакцинаторський пост "слуги" Богуцької

Нардепка від "Слуги народу" Ліза Богуцька опублікувала антивакцинаторську публікацію у фейсбуці. Вона розкритикувала Віктора Ляшка та Білла Гейтса.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 10 грудня: дивіться відео