В выпуске программы "Вести.UA" за 30 июня – Александра Клитина создает новую партию. Однако ей можно было бы объединиться с Ириной Аллахвердиевой и Ольгой Поляковой, которая тоже пыталась ворваться в политику. Было бы достойное политическое трио. Бывший актер "Квартала 95" Юзик теперь знает, чем ему заниматься в политике.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Вакарчук склав мандат, однак з'явився новий неочікуваний політик. Чи вірять українці в COVID-19.