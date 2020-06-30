У випуску програми "Вєсті.UA" за 30 червня – Олександра Клітіна створює нову партію. Однак їй можна було б об'єднатися з Іриною Аллахвердієвою та Ольгою Поляковою, яка теж намагалась увірватись в політику. Було б гідне політичне тріо. Колишній актор "Кварталу 95" Юзік тепер знає, чим займатись йому у політиці.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Вакарчук склав мандат, однак з'явився новий неочікуваний політик. Чи вірять українці в COVID-19.