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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Вести.UA: Гордону снова неймется. Кому нельзя говорить с Зеленским

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В выпуске программы "Вести.UA" за 20 мая – после скандальных интервью с Поклонской и Гиркиным Дмитрий Гордон не перестает удивлять. Он заявил, что хочет сделать интервью с президентом-беглецом, "легитимным" Виктором Януковичем. Владимир Зеленский через год своего правления дал вторую крупную пресс-конференцию. Правда, не все журналисты прошли "отбор", и получили доступ к президентской особе.

Также в випуске "Вєсті.UA" на 24 канале:

"Слуги народа" готовят еще одно шоу.

Юля придет, порядок наведет.

Автор: Игорь Гаврищак
Теги: Владимир Зеленский Дмитрий Гордон Новости Украины Вести.UA
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