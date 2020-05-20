Вести.UA: Гордону снова неймется. Кому нельзя говорить с Зеленским
В выпуске программы "Вести.UA" за 20 мая – после скандальных интервью с Поклонской и Гиркиным Дмитрий Гордон не перестает удивлять. Он заявил, что хочет сделать интервью с президентом-беглецом, "легитимным" Виктором Януковичем. Владимир Зеленский через год своего правления дал вторую крупную пресс-конференцию. Правда, не все журналисты прошли "отбор", и получили доступ к президентской особе.
Также в випуске "Вєсті.UA" на 24 канале:
"Слуги народа" готовят еще одно шоу.
Юля придет, порядок наведет.
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