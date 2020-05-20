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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Вєсті.UA: Гордону знову не йметься. Кому не можна говорити з Зеленським

Вєсті.UA -

У випуску програми "Вєсті.UA" за 20 травня – після скандальних інтерв'ю з Поклонським та Гіркін Дмитро Гордон не перестає дивувати. Він заявив, що хоче зробити інтерв'ю з президентом-втікачем, "легітимним" Віктором Януковичем. Володимир Зеленський через рік свого правління дав другу велику пресконференцію. Щоправда, не всі журналісти пройшли "відбір", і отримали доступ до президентської особи.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

"Слуги народу" готують ще одне шоу.

Юля прийде, порядок наведе.

Автор: Ігор Гаврищак
Теги: Володимир Зеленський Дмитро Гордон Новини України Вєсті.UA
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