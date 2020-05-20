Вєсті.UA: Гордону знову не йметься. Кому не можна говорити з Зеленським
Вєсті.UA -
У випуску програми "Вєсті.UA" за 20 травня – після скандальних інтерв'ю з Поклонським та Гіркін Дмитро Гордон не перестає дивувати. Він заявив, що хоче зробити інтерв'ю з президентом-втікачем, "легітимним" Віктором Януковичем. Володимир Зеленський через рік свого правління дав другу велику пресконференцію. Щоправда, не всі журналісти пройшли "відбір", і отримали доступ до президентської особи.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
"Слуги народу" готують ще одне шоу.
Юля прийде, порядок наведе.
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