Вєсті.UA: Гордону знову не йметься. Кому не можна говорити з Зеленським

У випуску програми "Вєсті.UA" за 20 травня – після скандальних інтерв'ю з Поклонським та Гіркін Дмитро Гордон не перестає дивувати. Він заявив, що хоче зробити інтерв'ю з президентом-втікачем, "легітимним" Віктором Януковичем. Володимир Зеленський через рік свого правління дав другу велику пресконференцію. Щоправда, не всі журналісти пройшли "відбір", і отримали доступ до президентської особи.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: "Слуги народу" готують ще одне шоу. Юля прийде, порядок наведе.