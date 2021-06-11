Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на пятницу, 10 июня – в программе.

К теме Вести.UA: Без воспитателя Вакарчука в группе "Голос" – бардак

Интервью Гиркина приобщили к делу MH17

В Гааге продолжаются слушания по делу о сбитии рейса MH17. В то же время суд приобщил к делу о катастрофе интервью бывшего главаря российских боевиков Игоря Гиркина журналисту Дмитрию Гордону.

Поплавский идет в отставку

Михаил Поплавский заявил, что собирается уйти в отставку с поста ректора Киевского университета культуры и искусств. Однако вскоре после этого он выпустил новый эротический клип.

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести.UA" за 11 июня 2021: смотрите видео