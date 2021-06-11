Детальніше про інші курйозні події, які відбулися в Україні станом на п'ятницю, 10 червня – у програмі.

До теми Вєсті.UA: Без вихователя Вакарчука у групі "Голос" – бардак

Інтерв'ю Гіркіна долучили до справи MH17

В Гаазі тривають слухання у справі про збиття рейсу MH17. Водночас суд долучив до справи про катастрофу інтерв'ю колишнього ватажка російських бойовиків Ігоря Гіркіна журналісту Дмитру Гордону.

Поплавський йде у відставку

Михайло Поплавський заявив, що збирається піти у відставку з посади ректора Київського університету культури і мистецтв. Проте незадовго після цього він випустив новий еротичний кліп.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 11 червня 2021 року: дивіться відео