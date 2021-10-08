О других событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 8 октября – узнайте в программе.

Интересно Вести.UA: В ОПЗЖ сравнили отставку Разумкова со сталинскими репрессиями

Изменения в Верховной Раде

Верховная Рада Украины получила нового спикера. 261 депутат поддержал кандидатуру Руслана Стефанчука. Зато экс-глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что хочет работать в комитете по вопросам свободы слова.

смерть нардепа

В ночь на 8 октября скончался народный депутат Антон Поляков. Нардеп Галина Третьякова написала о смерти коллеги, "одним врагом стало меньше".

Возвращение Ани Лорак

Певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, представила песню "Бачила" на украинском языке. Кроме того, она заявила, что считает себя "птичкой, которая дарит музыку без границ".

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 8 октября: смотрите видео