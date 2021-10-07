О других событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 7 октября – узнайте в программе.

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Разумкова отправили в отставку

Народные депутаты 7 октября поддержали отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады. За соответствующее решение проголосовали 246 парламентариев, из них 211 – члены "Слуги народа".

Кива поздравил Путина с днем ​​рождения

Одиозный политик Илья Кива оскандалился. Пророссийский нардеп поздравил Владимира Путина с днем ​​рождения. Он опубликовал видео, в котором вновь выслужился перед президентом России. Кроме этого, он еще и повторил пропагандистский тезис о "дружественном народе".

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 7 октября: смотрите видео