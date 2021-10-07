Про інші події, які сталися в Україні станом на 7 жовтня – дізнайтеся в програмі.

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Разумкова відправили у відставку

Народні депутати 7 жовтня підтримали відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради. За відповідне рішення проголосували 246 парламентарів, з них 211 – члени "Слуги народу".

Кива привітав Путіна з днем народження

Одіозний політик Ілля Кива вкотре оскандалився. Проросійський нардеп привітав Володимира Путіна з днем народження. Він опублікував відео, в якому знову вислужився перед президентом Росії. Крім цього, він ще й повторив пропагандистську тезу про "дружній народ".

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 7 жовтня: дивіться відео