Про інші події, які сталися в Україні станом на 8 жовтня – дізнайтеся в програмі.
Цікаво Вєсті.UA: В ОПЗЖ порівняли відставку Разумкова зі сталінськими репресіями
Зміни у Верховній Раді
Верховна Рада України отримала нового спікера. 261 депутат підтримав кандидатуру Руслана Стефанчука. Натомість ексглава парламенту Дмитро Разумков заявив, що хоче працювати у комітеті з питань свободи слова.
Смерть нардепа
В ніч на 8 жовтня помер народний депутат Антон Поляков. Нардепка Галина Третьякова написала про смерть колеги, що "одним ворогом стало менше".
Повернення Ані Лорак
Співачка Ані Лорак, яка живе та працює в Росії, презентувала пісню "Бачила" українською мовою. Крім того, вона заявила, що вважає себе "пташкою, яка дарує музику без кордонів".
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 8 жовтня: дивіться відео