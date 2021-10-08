Про інші події, які сталися в Україні станом на 8 жовтня – дізнайтеся в програмі.

Цікаво Вєсті.UA: В ОПЗЖ порівняли відставку Разумкова зі сталінськими репресіями

Зміни у Верховній Раді

Верховна Рада України отримала нового спікера. 261 депутат підтримав кандидатуру Руслана Стефанчука. Натомість ексглава парламенту Дмитро Разумков заявив, що хоче працювати у комітеті з питань свободи слова.

Смерть нардепа

В ніч на 8 жовтня помер народний депутат Антон Поляков. Нардепка Галина Третьякова написала про смерть колеги, що "одним ворогом стало менше".

Повернення Ані Лорак

Співачка Ані Лорак, яка живе та працює в Росії, презентувала пісню "Бачила" українською мовою. Крім того, вона заявила, що вважає себе "пташкою, яка дарує музику без кордонів".

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 8 жовтня: дивіться відео