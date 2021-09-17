О других событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 17 сентября – смотрите в программе.

Обратите внимание Мама разлюбила скорость: Дубинский распродал почти весь свой элитный автопарк

Возвращение Мендель

Экс-пресс-секретарь президента Юлия Мендель станет колумнисткой программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале олигарха Рината Ахметова. Она еженедельно будет комментировать важные события, которые произошли в Украине.

Стоит прочитать Меня атаковали две ботофермы, – Мендель рассказала о критике

Новое заявление Шевченко

Одиозный нардеп Евгений Шевченко считает, что пророссийский политик Виктор Медведчук якобы представляет срез украинского общества. Также добавил, что власть, оказывая давление на него, борется с собственным народом.

Усик снялся в клипе скандального дуэта

Украинский боксер Александр Усик засветился в клипе скандального дуэта Anna Maria на песню Light up. К слову, эти артистки из Крыма перед финалом национального отбора на Евровидение-2019 не могли ответить, чей полуостров.

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.

Смотрите выпуск программы "Вести.UA" за 17 сентября: видео