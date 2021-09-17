Про інші події, які відбулись в Україні станом на 17 вересня – дивіться у програмі.

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Повернення Мендель

Експрессекретарка президента Юлія Мендель стане колумністкою програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на каналі олігарха Ріната Ахметова. Вона щонеділі коментуватиме важливі події, що трапились в Україні.

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Нова заява Шевченка

Одіозний нардеп Євген Шевченко вважає, що проросійський політик Віктор Медведчук начебто представляє зріз українського суспільства. Також додав, що влада, чинячи тиск на нього, бореться з власним народом.

Усик знявся в кліпі скандального дуету

Український боксер Олександр Усик засвітився у кліпі скандального дуету Anna Maria на пісню Light up. До слова, ці артистки з Криму перед фіналом нацвідбору на Євробачення-2019 не могли відповісти, чий півострів.

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Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 17 вересня: відео