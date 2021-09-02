О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 2 сентября – узнайте в программе.
К теме Вмешалась даже Мендель: пресс-секретарь Зеленского неудачно пошутил над фото на фоне Белого дома
Арестович хочет переименовать Украину
Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович предложил переименовать Украину. А также – он хочет отобрать у России бренд "русских".
Пескову страшно из-за встречи Байдена и Зеленского
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал поездку Зеленского к Джо Байдену. В Кремле испугались Украины из-за встречи мировых лидеров.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 2 сентября: смотрите видео