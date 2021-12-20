Вести.UA: Юлия Тимошенко взялась за высокие технологии

В Киеве состоялась выставка роботов, в то же время лидер "Батькивщины" оказалась в центре внимания. В этот раз Юлия Тимошенко опубликовала необычное фото с события.

Другие курьезные события, которые произошли в Украине по состоянию на 20 декабря – узнайте дальше.

Обратите внимание Вести.UA: Илья Кива снова попал в скандал

ОАСК головного мозга продолжается

Дело в отношении скандального главы Окружного административного суда Киева до сих пор не решено. Однако Павлу Вовку это не мешает, на этот раз он даже подал иск, в котором просит Государственную судебную администрацию доначислить оставшуюся заработную плату.

Митболы Тищенко

Народный депутат Николай Тищенко сказал, что на украинском языке котлета – это так называемый митбол. В то же время он заявил журналистам о введении "новых трендов".

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