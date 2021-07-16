Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на пятницу, 16 июля – в программе.

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Монастырский заменил Авакова

Депутаты проголосовали за назначение Дениса Монастырского новым министром внутренних дел. "За" проголосовал 271 народный избранник. Теперь вместо Арсена Авакова в МВД будет новый глава. Известно, что его кандидатуру предложил президент.

Шуфрич поссорился в эфире с Гончаренко

Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич в эфире одного из украинских каналов назвал смерть военных на Донбассе "сопутствующими потерями". На это резко отреагировал член "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко. Он назвал такие слова "полным абсурдом".

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 16 июля: видео