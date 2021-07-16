Які ще курйозні події сталися в Україні станом на п'ятницю, 16 липня – у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: Мендель потрапила у скандал через свою книгу та Революцію Гідності

Монастирський замінив Авакова

Депутати проголосували за призначення Дениса Монастирського новим міністром внутрішніх справ. "За" проголосував 271 народний обранець. Тепер замість Арсена Авакова в МВС буде новий очільник. Відомо, що його кандидатуру запропонував президент.

Шуфрич посварився в ефірі з Гончаренком

Нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич в ефірі одного з українських каналів назвав смерть військових на Донбасі "супутніми втратами". На це різко відреагував член "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко. Він назвав такі слова "повним абсурдом".

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 16 липня: відео