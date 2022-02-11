Другие курьезные события, которые произошли в Украине по состоянию на 11 февраля – узнавайте в программе.
Олигарх Коломойский пытается приватизировать Родину-Мать в Киеве, – СМИ
Комфорт Лукашенко
На фоне возможного нападения России на Украину Александр Лукашенко заявил, что "горячей войны" не будет. По его словам, все слишком привыкли к комфорту. Однако неизвестно, какой именно "комфорт" имел в виду самопровозглашенный президент.
"Их" немного обеспокоился
Перед заседанием Совета нацбезопасности и обороны, которое состоялось 11 февраля СМИ сообщали, что там могут рассмотреть санкции против телеканала "НАШ", который связывают с Евгением Мураевым. Учитывая это, пророссийский политик призвал пикетировать выездное заседание СНБО.
200 тысяч Рабиновича
По данным СМИ, Вадим Рабинович потратил на Новый год в Австрии 200 тысяч долларов. Конечно, можно подумать, что нардеп от ОПЗЖ положил эти деньги под подушку, но реальность, наверное, была совсем другой.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 11 февраля: смотрите видео