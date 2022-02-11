Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 11 лютого – дізнавайтесь у програмі.

До теми Олігарх Коломойський намагається приватизувати Батьківщину-Мати у Києві, – ЗМІ

Комфорт Лукашенка

На тлі можливого нападу Росії на Україну, Олександр Лукашенко заявив, що "гарячої війни" не буде. За його словами, усі аж надто звикли комфорту. Однак невідомо, який саме "комфорт" мав на увазі самопроголошений президент.

"Їхній" трохи занепокоївся

Перед засіданням Ради нацбезпеки та оборони, яке відбулося 11 лютого, ЗМІ повідомляли, що там можуть розглянуть санкції проти телеканалу "НАШ", який пов'язують з Євгенієм Мураєвим. Зважаючи на це, проросійський політик закликав пікетувати виїзне засідання РНБО.

200 тисяч Рабіновича

За даними ЗМІ, Вадим Рабінович витратив на Новий рік в Австрії 200 тисяч доларів. Звісно, можна подумати, що нардеп від ОПЗЖ поклав ці гроші під подушку, але, мабуть, реальність була зовсім іншою.

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