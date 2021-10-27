Вести.UA: Коломойский снова залезает в карман украинцев

Игорь Коломойский выставил претензии "Нафтогазу". В то же время суд закрыл заседание, на котором у Украины пытались отобрать 9 миллиардов кубометров газа.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 27 октября – в программе.

Обратите внимание Похоже на Ди Каприо, – Арахамия об известной цитате сковороды "Мир ловил меня, но не поймал"

Арахамия и "цитаты" Ди Каприо

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не узнал одно из самых известных высказываний философа Григория Сковороды. Политик, похоже, несколько растерялся и даже в шутку добавил, что вспомнил о Леонардо Ди Каприо.

Гордону закрыли въезд в Грузию

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что Грузия закрыла ему въезд. Журналист написал: "Прилетел в Тбилиси, около часа ждал на паспортном контроле штамп в паспорте, но так и не дождался". Однако связал он это с намерением встретиться с арестованным Михеилом Саакашвили в тюрьме.

Доход Кивы от жомовой ямы оставили конфискованным

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила конфискованным 1,25 миллиона гривен дохода одиозного депутата Ильи Кивы. Речь идет о деньгах якобы "аренды жомовой ямы".

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 27 октября: смотрите видео