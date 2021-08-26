О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на четверг, 26 августа – узнайте в программе.
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Медведчук появился в эфире своего канала
Председатель политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук впервые за долгое время появился в эфире одного из телеканалов. Как ни странно, это именно его телеканал. Там он заявил, что Украина использует российский газ, который закупает в Европе.
Шуфрич возмутился из-за "Страны"
Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич отреагировал на санкции СНБО против сайта "Страна". Конечно, он их раскритиковал и назвал "наступлением на свободу слова". Более того, Шуфрич считает, что именно "Страна" якобы доносила до общества правду.
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