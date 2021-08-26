Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на четвер, 26 серпня – дізнайтесь у програмі.

До теми Ми на своїй землі, – Кулеба відповів Лаврову на "привласнення історії"

Медведчук з'явився в ефірі свого каналу

Голова політсили "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук вперше за довгий час з'явився в ефірі одного з телеканалів. Як не дивно, це саме його телеканал. Там він заявив, що Україна використовує російський газ, який закуповує в Європі.

Шуфрич обурився через "Страну"

Народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич відреагував на санкції РНБО проти сайту "Страна". Звісно, він їх розкритикував та назвав "наступом на свободу слова". Ба більше, Шуфрич вважає, що саме "Страна" начебто доносила до суспільства правду.

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