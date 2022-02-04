О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 4 февраля – узнавайте в программе.

Обратите внимание Муж Скобеевой будет отвечать за связи российской Думы и украинского Совета

Скандал в Минобразования

Министерство образования и науки не признало результатов голосования по избранию главы Киево-Могилянской академии. Там объявили новый конкурс. В то же время студенты готовят протест под правительством против решения Минобразования.

Вероятная отставка монастырского

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского. Сам глава МВД заверил, что у него есть поддержка от президента.

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