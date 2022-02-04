Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 4 лютого – дізнавайтесь у програмі.

Зверніть увагу Чоловік Скабєєвої буде відповідати за зв'язки російської Думи та української Ради

Скандал у Міносвіти

Міністерство освіти та науки не визнало результатів голосування щодо обрання очільника Києво-Могилянської академії. Там оголосили новий конкурс. Водночас студенти готують протест під урядом проти рішення Міносвіти.

Ймовірна відставка Монастирського

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Сам глава МВС запевнив, що має підтримку від президента.