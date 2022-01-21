Євген Попов сам висловив бажання очолити групу з питань співпраці саме з Україною. Тепер пропагандист планує "налагоджувати контакти" з проросійськими силами в парламенті та серед партій, яких немає у Верховній Раді.

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Як планує працювати пропагандист

В інтерв'ю російським ЗМІ пропагандист, а тепер і депутат Держдуми, розповів про свої "плани". Євген Попов відкрито заявив, що співпрацюватиме з партіями, які лояльні до Росії. Навіть конкретно вказав, що мова йде про ОПЗЖ, яка є в парламенті України та "Партією Шарія", яка на виборах не пройшла до Верховної Ради.

Також пропагандист у своєму стилі заявив, що "захищатиме російську мову в Україні". Крім того, Попов використав традиційні тези пропаганди про утиски ветеранів Другої світової війни та російськомовного населення.

Насамперед ми хочемо захистити росіян та російську мову в Україні. Хочемо продовжувати роботу з культурними об'єднаннями в країні, наприклад, з Пушкінськими товариствами. Безумовно, нам треба зберегти спільну пам'ять про Велику вітчизняну війну: в Україні залишаються ветеранські організації, але вони перебувають у напівпідпільному становищі. І ми хочемо зробити все, щоб допомагати ветеранам, "дітям війни" в Україні,

– заявив Попов.

Пропагандист Попов впевнений, що українські підприємства нібито без Росії "не можуть існувати", а західним партнерам буцімто "Україна не потрібна".

"Конституцію спалять на Хрещатику"

Російська пропаганда не перестає дивувати заявами про "українських фашистів" чи "зовнішнє управління Україною". Однак пропагандист Антон Красовський нещодавно відзначився куди більше.

Красовський пригрозив Україні через прагнення до НАТО "введенням військ та спаленням Конституції". Щобільше, він навіть назвав Львів "російським містом".

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