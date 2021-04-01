В декларации семьи Виктора Медведчука обнаружили ряд вещей роскошных модных брендов. В то же время в семье нардепа есть 3 коллекции с иконами и несколько автомобилей, такая любовь к соответствующим вещам есть у таксистов в частности.

Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на четверг, 1 апреля – в программе.

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Тищенко перепутал Ивано-Франковск с Закарпатьем

Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко приехал "контролировать подсчет голосов" в Ивано-Франковской области, которую он перепутал с Закарпатской. В то же время он обвинил Александра Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и стать перед ним на колени.

Отпуск депутата во время войны

Ситуация на фронте обостряется, боевики все чаще открывают огонь из запрещенного Минском вооружения, об этом в парламенте во время своего выступления говорил главнокомандующий Вооруженных сил Украины. В то же время депутат от "Слуги народа" Анна Колесник писала сообщение о "побеге" из Украины, что якобы оказалось отпуском.

Обратите внимание Дубинский озвучил "сенсацию" об Арахамии: тот назвал его "покинутой невестой"

Дубинский может повторить стиль Никола Кейджа

В декларации бывшего нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского задекларировано новое авто. Однако пока он находится не в лучшей ситуации, поэтому Дубинского можно сравнить с американским актером Николасом Кейджем, который в долгах продолжал покупать недешевое имущество.

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