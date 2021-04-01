У декларації родини Віктора Медведчука виявили низку речей розкішних модних брендів. Водночас у сім'ї нардепа є 3 колекції з іконами та декілька автомобілів, така любов до відповідних речей є у таксистів зокрема.

Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на четвер, 1 квітня – у програмі.

До теми Вєсті.UA: Божевільні реформи від Зеленського

Тищенко переплутав Івано-Франківськ із Закарпаттям

Нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко приїхав "контролювати підрахунок голосів" в Івано-Франківській області, яку він переплутав із Закарпатською. Водночас він звинуватив Олександра Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і стати перед ним на коліна.

Відпустка депутатки під час війни

Ситуація на фронті загострюється, бойовики все частіше відкривають вогонь із забороненого Мінськом озброєнням, про це у парламенті під час свого виступу говорив головнокомандувач Збройних сил України. Водночас депутатка від "Слуги народу" Анна Колісник писала повідомлення про "втечу" з України, що нібито виявилося відпусткою.

Зверніть увагу Дубінський озвучив "сенсацію" про Арахамію: той назвав його "покинутою нареченою"

Дубінський може повторити стиль Нікола Кейджа

В декларації колишнього нардепа від фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського задекларовано нове авто. Проте нараз він перебуває не в найкращій ситуації, тож Дубінського можна порівняти з американським актором Ніколасом Кейджем, який у боргах продовжував купувати недешеве майно.

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