Вести.UA: Между Кивой и ассенизаторской машиной много общего

Между ассенизаторские машиной и Ильей Кивой гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. В частности, материал, с которым они работают, одинаковый.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 4 октября –узнайте в программе.

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"Оффшорный" скандал

Иностранные СМИ разместили информацию про украинского президента на своих страницах. В частности, на основе масштабной утечки секретных документов там опубликовали расследование об оффшорных счетах Владимира Зеленского.

Метод возвращения Саакашвили

По данным СМИ, Саакашвили прибыл в Грузию через морской порт, спрятавшись в контейнере с продовольствием. Возможно, он и надеялся, что приезд таким образом будет чем-то триумфальным, но вместо уничтожения политической элиты его просто задержали.

Глубокие знания Азирова

Николай Азаров опозорился из-за своих познания в географии. В частности, политик времен Виктора Януковича не знает разницы между Южной и Северной Кореями.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 4 октября: смотрите видео