Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на 9 сентября смотрите в программе.

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Покупки мамы "слуги" Клочко

Мама депутата "Слуги народа" Андрея Клочко за 2 года потратила 14,5 миллиона гривен. Женщина, которой 70 лет, купила 2 квартиры и нежилое помещение в Киеве, дом под Броварами и новый автомобиль Tesla Model X.

Шахов "забыл" задекларировать имущество жены

Депутат "Доверия" Сергей Шахов не указал в декларации гражданскую жену, которой принадлежат коттеджи под Киевом, квартиры, паркоместа в центре столицы, земельные участки и компании. Всего под Киевом ей принадлежат 113 гектаров земли.

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