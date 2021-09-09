Які ще курйозні події сталися в Україні станом на 9 вересня – дивіться у програмі.

До теми Обмінялися звинуваченнями: Тищенко та Лерос прокоментували свою сутичку в Раді

Покупки мами "слуги" Клочка

Мама депутата "Слуги народу" Андрія Клочка за 2 роки витратила 14,5 мільйона гривень. Жінка, якій 70 років, придбала 2 квартири та нежитлове помешкання у Києві, будинок під Броварами та новий автомобіль Tesla Model X.

Шахов "забув" задекларувати майно дружини

Депутат "Довіри" Сергій Шахов не вказав у декларації цивільну дружину, якій належать котеджі під Києвом, квартири, паркомісця в центрі столиці, земельні ділянки та компанії. Загалом під Києвом їй належать 113 гектарів землі.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 8 вересня: дивіться відео