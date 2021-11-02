О других курьезных событиях, которые произошли в Украине на 2 ноября – в программе.
К теме Новый медведчуковский ресурс: Шуфрич стал владельцем еще одного канала
Медведчуку изменили меру пресечения
Печерский районный суд города Киева избрал новую меру присечения Виктору Медведчуку. Домашний арест, срок которого истек, сменили на личное обязательство – вплоть до конца 2021 года.
Большие изменения в правительстве
Алексей Резников подал в отставку с должности вице-премьер-министра. Теперь его могут избрать новым министром обороны вместо Андрея Тарана, который написал заявление об увольнении 2 ноября.
Выборы в Харькове
В Харькове 31 октября провели выборы мэра. На них уверенно победил Игорь Терехов, за которого проголосовали 50,66 процента избирателей. Второе место занял Михаил Добкин.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 2 ноября: смотрите видео