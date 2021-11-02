Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 2 листопада – у програмі.

До теми Новий медведчуківський ресурс: Шуфрич став власником ще одного каналу

Медведчуку змінили запобіжний захід

Печерський районний суд міста Києва обрав новий запобіжний захід Віктору Медведчуку. Домашній арешт, термін якого закінчився, змінили на особисте зобов'язання – аж до кінця 2021 року.

Великі зміни в уряді

Олексій Резніков подав у відставку з посади віцепрем'єр-міністра. Тепер його можуть обрати новим міністром оборони замість Андрія Тарана, який написав заяву на звільнення 2 листопада.

Вибори у Харкові

У Харкові 31 жовтня провели вибори мера. На них впевнено переміг Ігор Терехов, за якого проголосували 50,66% виборців. Друге місце посів Михайло Добкін.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 2 листопада: дивіться відео