В выпуске программы "Вести.UA" за 16 июня – Андрея Богдана застукали в киевском ресторане с Вадимом Рабиновичем. Если верить товарищу и бывшему генпрокурору Рябошапке. Не прошло и недели с тех пор, как Владимир Зеленский рассказал, что хотел заразиться коронавирусом чтобы успокоить украинцев, как о своей болезни сообщила первая леди страны Елена Зеленская.

Также в выпуске программы "Вести.UA" на 24 канале: Филатов нахамил Коломойскому.