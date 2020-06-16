У випуску програми "Вєсті.UA" за 16 червня – Андрія Богдана застукали в київському ресторані з Вадимом Рабіновичем. Якщо вірити товаришу і колишньому генпрокурору Рябошапці. Не минуло і тижня з часу, як Володимир Зеленський розповів, що хотів заразитись коронавірусом аби заспокоїти українців, як про свою хворобу повідомила перша леді країни Олена Зеленська.

Також у випуску програми "Вєсті.UA" на 24 каналі: Філатов нахамив Коломойському.