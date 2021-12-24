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Харьковчанка набила тату с Тереховым
Жительница Харькова набила тату с портретом нового мэра Игоря Терехова. Теперь его процесс превращения в Геннадия Кернеса уже не остановить.
Подробнее читайте здесь Харьковчанка набила на ноге портрет нового мэра Терехова: фото "креатива"
Чаус обжалует увольнение в ОАСК
Николай Чаус обжалует свое увольнение из Днепровского районного суда. Сделает он это в "волчьем" Окружном административном суде, у которого давно "отказали тормоза".
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