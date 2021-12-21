Чаус просит суд признать незаконным его увольнение. Речь идет о том, чтобы отменить приказ Днепровского районного суда города Киева "об отчислении из штата судей судьи Чауса Николая Алексеевича".

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Во втором иске экс-судья требует признать противоправными действия Днепровского районного суда города Киева, который хочет привлечь Чауса к дисциплинарной ответственности. Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по этим административным искам.

Обратите внимание! Экс-судью Чауса обвиняют в коррупции. На судебные заседания он не приходит из-за проблем со слухом.

Бывший судья Чаус: что известно